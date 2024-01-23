الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لإنقاذ المعبد "البطلمي" في قنا

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، تطالب فيه الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار لإنقاذ المعبد "البطلمي" من الإهمال في مدينة قوص بمحافظة قنا.

وأشارت النائبة إلى أن معبد "البطلمي" عمره أكثر من ألفين سنة، ويعاني بشكل كبير من الإهمال الشديد، حتى تحول لملعب للأطفال.

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وأوضحت فاطمة سليم، أن جزءًا كبيرًا من المعبد مدفون تحت سطح الأرض، فضلًا عن زحف العمران عليه، حتى أصبح موجودًا وسط كتلة سكنية كثيفة، يعاني الإهمال.

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وقالت عضو مجلس النواب: “للأسف الشديد المعبد لم تتم الاستفادة منه سواء كمزار سياحي، أو القيام بأعمال تنقيب تنقذ جدارياته الجميلة والمتنوعة، ونقله إلى مكان لائق”.

وتابعت أنه أمر غير مقبول أن تتعرض فيه آثار عمرها آلاف السنين، لهذا القدر من الإهانة والإهمال.

وطالبت النائبة، وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار، بالنظر لهذا المعبد كي تطوله يد التطوير، ويتم إنقاذه من حالة الإهمال والتردي.

يذكر أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قد أشاد بالمجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى للآثار، وما يشهده المجلس من طفرات في إيراداته خلال الآونة الأخيرة والتي مكنته من الإنفاق على مشروعات الآثار والمتاحف بما تستحقه لتحسين التجربة السياحية بها وهي أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، ما انعكس بشكل كبير  على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتحقيق أرقام غير مسبوقة بالنسبة لأعداد السائحين.

المعبد البطلمي قوص النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب المنيا وزارة اسياحة والآثار

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