السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضوابط جديدة من وزارة السياحة لعمل شركات بتنظم السياحة الصحراوية

السياحة الصحراوية
السياحة الصحراوية

أصدرت  وزارة السياحة والآثار ضوابط لتفعيل عمل شركات السياحة برحلات السياحة الصحراوية، لافتة فى خطاب إلى غرفة شركات السياحة بأن على الشركات الراغبة فى تنظيم وتنفيذ رحلات السياحة الصحراوية ضرورة التوجه بملف متضمن بيانا حديثا بأسماء العاملين بالشركة على أن يشمل البيان "الاسم الرباعي- الرقم القومي- المهنة المثبتة في البطاقة"، بالإضافة إلى مهنة التي يتم القيام بها أثناء تنفيذ الرحلة الصحراوية، وذلك لمن يتم الاستعانة بهم كمرافقين في رحلات السفاري والسياحة الصحراوية التي تنظمها الشركة مع إرفاق صور بطاقة الرقم القومي لكل العاملين المصريين، بالإضافة إلى إرفاق صور رخص القيادة بالنسبة للسائقين.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة القيام بالتوجه إلى إدارة البرامج- قسم السياحة الصحراوية بوزارة السياحة والآثار بملف كامل عن الرحلة، وذلك في موعد أقصاه يوم 30 يناير 2024 حتى يتسنى اتخاذ اللزم ومخاطبة الجهات الأمنية للحصول على المراجعة الأمنية للعاملين، والتى يتعذر بدونها قبول وتنفيذ برنامج الرحلة، وذلك في ضوء الضوابط المقررة من قبل الوزارة، كما ألزمت الوزارة شركات السياحة المنفذة لبرامج السياحة الصحراوية بضرورة الاستعانة بمرافقين مصريين ضمن العاملين بالشركة والوارد أسماؤهم بضوابط الوزارة.

يشار إلى أنه قد تم إعادة تفعيل نشاط السياحة الصحراوية التي توقفت منذ أكثر من 8 سنوات، وقد بدأ مؤخرًا  في تنفيذ رحلات السفاري.

وقد نصت الضوابط المنظمة للسياحة الصحراوية على قصر التعامل مع الشركات السياحية المرخص لها من وزارة السياحة والآثار فقط على أن تقوم بتقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة صحراوية "مبيت/ يوم واحد" إلى وزارة السياحة والآثار مرفق به برنامج الرحلة تفصيليا وفقا لخطوط السير مصدق عليها فقط المخطط الزمني للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل "الأيام والتواريخ - أماكن المخيمات - الوثبات - الإحداثيات – المسافة بالكيلومتر"، وخريطة موضحا بها "خط سير الرحلة- أماكن المخيمات- عدد الأيام".

وزارة السياحة والآثار السياحة الصحراوية شركات السياحة رحلات السفاري إدارة البرامج –

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