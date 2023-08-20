غرفة السياحة تعلن عن طلبات "الداخلية" للمبيت في الصحراء

أعلنت غرفة شركات السياحة عن رؤية وزارة الداخلية بخصوص طلب شركات السياحة المنظمة لرحلات صحراوية بالإقامة في الأماكن الصحراوية داخل محافظات مثل الوادي الجديد ومرسى مطروح والجيزة والفيوم، بالإضافة إلى مدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم.

في منشور عممته الغرفة على جميع الشركات، أكدت عدم الموافقة على تنظيم رحلات المبيت في المناطق الصحراوية، بعد أن كانت الوزارة قد وافقت عليها سابقاً. كما دعت الغرفة جهات وزارة الداخلية إلى تأمين تلك الرحلات داخل المدن وعلى الطرق الأسفلتية فقط، وإيقافها أو تأجيلها في حال وجود أي أحداث أو تداعيات أمنية.

ينبغي على مديريات الأمن المسؤولة عن تأمين رحلات السفاري التنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار، وفقًا لنطاق الاختصاص التأميني وبرامج سياحية محددة ومخططة مسبقًا، ولا ينبغي أن تشمل الرحلات المناطق الصحراوية العميقة.

تجدر الإشارة إلى أن الضوابط التنظيمية للسياحة الصحراوية تنص على ضرورة التعامل فقط مع الشركات السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار، وذلك من خلال تقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة صحراوية (مبيت/ يوم واحد) إلى الوزارة مرفقاً ببرنامج الرحلة بالتفصيل وفقاً لخطوط السير المصدق عليها، بالإضافة إلى المخطط الزمني للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل (الأيام والتواريخ - أماكن المخيمات- الوثبات- الإحداثيات – المسافة بالكيلومتر)، وخريطة موضح بها (خط سير الرحلة- أماكن المخيمات- عدد الأيام).