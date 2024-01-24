محافظ الأقصر: شبكة القطار الكهربائي السريع قيمة للمواطن والسائح

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الأزرق "أكتوبر - أبو سمبل" من المشروعات التنموية التي تمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح؛ لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات،تحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع سكرتير عام محافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، وسكرتير مساعد محافظة الأقصر هدى المغربي، وممثل الهيئة القومية للأنفاق المهندس أسامة زكي، ومنسق القطار السريع لهيئة الطرق المهندس صابر محمود، ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي الأجهزة المعنية.

مسار المشروع والمحطات الرئيسية والإقليميـة

واستعرض مسار المشروع والمحطات الرئيسية والإقليميـة وهي محطة الأقصر التي تصل مساحتها 185 ألفا و680 مترا مربعا، ومحطة أرمنت ومساحتها 158 ألفا و400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176 ألفا و185 مترا مربعا، وتم عرض الأعمال الجارية بالمحطات الثلاث، وموقف التنسيقات الخاصة بتعارضات المرافق العامة داخل إحداثيات الموقع العام للمحطات.

كما تمت مناقشة موقف تعارضات القطاع السريع مع مدينة طيبة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

الأقصر مدينة المائة باب

الأقصر تلقب بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس، عُرفت سابقًا باسم طيبة، هي عاصمة مصر في العصر الفرعوني، تقع على ضفاف نهر النيل والذي يقسمها إلى شطرين البر الشرقي والبر الغربي، وهي عاصمة محافظة الأقصر جنوب مصر، تقع بين خطى عرض 25-26 شمالًا، 32-33 شرقًا، وتبعد عن العاصمة المصرية القاهرة حوالي 670 كم، وعن شمال مدينة أسوان

عُرفت الأقصر عبر العصور المختلفة بالعديد من الأسماء، ففي بدايتها كانت تسمى مدينة «وايست»، ثم أطلق عليها الرومان بعد ذلك اسم «طيبة»، وأطلق عليها كذلك مدينة المائة باب، كما وصفها الشاعر الإغريقي هوميروس في الإلياذة، وسُميت كذلك باسم «مدينة الشمس»، «مدينة النور»، و«مدينة الصولجان»، وبعد الفتح العربي لمصر.