أمريكا والسويد تبحثان شراكتهما الوثيقة بشأن مجموعة من التحديات العالمية

بحثت الولايات المتحدة والسويد، تعاونهما الثنائي المتنامي في التقنيات الناشئة والشراكة الوثيقة بشأن مجموعة من التحديات العالمية المشتركة.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره السويدي هنريك لاندرهولم.

وشدد سوليفان على دعم الولايات المتحدة القوي لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن، ورحب بالتوقيع الأخير على اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والسويد.

وأكد سوليفان ولاندرهولم التزامهما بمواصلة دعم أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها من التدخل العسكري الروسي.

كما ناقشا الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية والبحرية، بالإضافة إلى أهمية زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة.