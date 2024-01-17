الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يعرقل وصول الدعم لها

جيك سوليفان مستشار
جيك سوليفان مستشار الامن القومي

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، اليوم الاربعاء، إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيعرقل وصول الأموال إليهم، مشيرًا إلى أن هجماتهم تتناسب مع تعريف الإرهاب.   

ووفقاً لـ"أسوشتيد برس"، أضاف “سوليفان” أنه على مدى أشهر ماضية، شارك الحوثيون المتمركزون في اليمن في هجمات غير مسبوقة ضد القوات الأمريكية والسفن البحرية الدولية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.

عرضت أفراد الولايات المتحدة والبحارة للخطر 

txt

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

وردًا على هذه التهديدات والهجمات المستمرة، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف الحوثي  كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص. ويعد هذا التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم، إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور.

ويدخل هذا التصنيف حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من الآن، للسماح لنا بضمان وجود منح إنسانية قوية حتى يستهدف عملنا الحوثيين وليس شعب اليمن.

وتابع: "نحن نعمل على طرح منح وتراخيص غير مسبوقة للمساعدة في منع الآثار السلبية على الشعب اليمني. لا ينبغي لشعب اليمن أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين، إننا نبعث برسالة واضحة مفادها أن الشحنات التجارية إلى الموانئ اليمنية التي يعتمد عليها الشعب اليمني في الغذاء والدواء والوقود يجب أن تستمر وألا تشملها عقوباتنا. هذا بالإضافة إلى الاستثناءات التي ندرجها في جميع برامج العقوبات فيما يتعلق بالغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وكما قال الرئيس بايدن، فإن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية.

هجمات الحوثي الاموال سيعرقل الإرهاب أمريكا واشنطن

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

ناقد فنى يكشف مفاجأة عن انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى: تم منذ أشهر

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس الأمم الإفريقية

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس