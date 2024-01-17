مستشار الأمن القومي الأمريكي: تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يعرقل وصول الدعم لها

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، اليوم الاربعاء، إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيعرقل وصول الأموال إليهم، مشيرًا إلى أن هجماتهم تتناسب مع تعريف الإرهاب.

ووفقاً لـ"أسوشتيد برس"، أضاف “سوليفان” أنه على مدى أشهر ماضية، شارك الحوثيون المتمركزون في اليمن في هجمات غير مسبوقة ضد القوات الأمريكية والسفن البحرية الدولية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.

عرضت أفراد الولايات المتحدة والبحارة للخطر

وردًا على هذه التهديدات والهجمات المستمرة، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف الحوثي كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص. ويعد هذا التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم، إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور.

ويدخل هذا التصنيف حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من الآن، للسماح لنا بضمان وجود منح إنسانية قوية حتى يستهدف عملنا الحوثيين وليس شعب اليمن.

وتابع: "نحن نعمل على طرح منح وتراخيص غير مسبوقة للمساعدة في منع الآثار السلبية على الشعب اليمني. لا ينبغي لشعب اليمن أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين، إننا نبعث برسالة واضحة مفادها أن الشحنات التجارية إلى الموانئ اليمنية التي يعتمد عليها الشعب اليمني في الغذاء والدواء والوقود يجب أن تستمر وألا تشملها عقوباتنا. هذا بالإضافة إلى الاستثناءات التي ندرجها في جميع برامج العقوبات فيما يتعلق بالغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وكما قال الرئيس بايدن، فإن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية.