الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سول: بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر الأصفر

أطلاق صواريخ
أطلاق صواريخ

أعلن  الجيش الكوري الجنوبي أن الشطر الشمالي أطلق، اليوم الأربعاء، عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر الأصفر، في أحدث حلقة من مسلسل التصعيد الذي تنتهجه (بيونج يانج).

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية- في بيان- أن "جيش سول رصد صواريخ كروز عديدة أطلقتها بيونج يانج باتجاه البحر الأصفر"، مضيفًا: "أن المواصفات التفصيلية يتم تحليلها عن كثب من قبل أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية".

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وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة، بسبب إجرائها تجارب باليستية ونووية، أما الصواريخ المجنحة (كروز) فلا تخضع تجاربها لأي حظر.. ويأتي إجراء (بيونج يانج) هذه التجارب الصاروخية الجديدة في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية قبالة سواحلها الشرقية مناورة عسكرية تستمر حتى غد الخميس.. وأكدت (سول) أن هذه المناورة تقررت في ضوء مشاكل أمنية جدية مع الشمال.

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ويمثل هذا أول إطلاق لصواريخ "كروز" تقوم به كوريا الشمالية منذ الإطلاق الأخير في سبتمبر 2023 عندما اختبرت صاروخين استراتيجيين بعيدي المدى من طراز "كروز" برءوس حربية نووية وهمية باتجاه البحر الأصفر.

وتفاقمت التوترات بين الكوريتين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث تخلى البلدان عن اتفاقات رئيسية كانت تهدف للحد من التوتر، وعززا الإجراءات الأمنية على حدودهما وأجريا مناورات عسكرية حدودية.

الجيش الكوري الجنوبي صواريخ كروز البحر الأصفر بيونج يانج هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية

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