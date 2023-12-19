الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سول تطالب برد أمريكى يابانى مشترك على صواريخ كوريا الشمالية

صواريخ كوريا الشمالية
صواريخ كوريا الشمالية

طالب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، الاثنين برد مشترك مع الولايات المتحدة واليابان على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى باستخدام نظام تبادل المعلومات الصاروخية بين الدول الثلاث.


وأدلى "يون" بهذه التعليمات خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني برئاسة مستشار الأمن الوطني تشو تيه-يونغ.

 

ونقل المكتب الرئاسي عن "يون" قوله: "باستخدام نظام تبادل المعلومات عن الصواريخ الكورية الشمالية في وقت إطلاقها الحقيقي، يتعين علينا أن ندفع بشكل استباقي من أجل رد مشترك من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".

 

تم الاتفاق على نظام تبادل المعلومات في الوقت الفعلي بحلول نهاية العام في قمة كامب ديفيد التاريخية في أغسطس، بين "يون" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

 

كما أمر الرئيس "برد فوري وساحق" على أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية تجاه أراضي كوريا الجنوبية وشعبها.

 

في وقت سابق من اليوم الإثنين أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى باتجاه البحر الشرقي، في خامس عملية إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات هذا العام. بعدما أطلقت صاروخا قصير المدى من بيونغ يانغ يوم الأحد.

 

جاءت عمليتا الإطلاق المتتاليتين بعد أيام من عقد سيئول وواشنطن الدورة الثانية للمجموعة الاستشارية النووية واتفاقهما على استكمال وضع المبادئ التوجيهية الخاصة بتخطيط وتشغيل استراتيجية نووية مشتركة بحلول منتصف العام المقبل.

 

كما أعطى "يون" تعليماته بأن يتم دفع مهام المجموعة الاستشارية النووية قدما بشكل فوري من أجل تعزيز قدرات الردع النووي المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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