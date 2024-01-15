الاتحاد الأوروبى يدعو كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية

دعا الاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية للانخراط في حوار بناء مع جميع الأطراف والامتثال للقوانين الدولية والتخلي عن أسلحتها النووية والبالستية، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأدان الاتحاد الأوروبي إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية، ودعت بيونج يانج إلى إنهاء جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض السلام بالمنطقة.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم، عن أن بيونج يانج أطلقت بنجاح صاروخًا بالستيًا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، مؤكدة بذلك معلومات قدمتها كوريا الجنوبية في اليوم السابق.

وأوضحت الوكالة أن إطلاق هذا الصاروخ الذي تقول بيونج يانج إنه مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت كان يهدف إلى "التحقق من قدرات التحليق والمناورة"، وكذلك "موثوقية محرك الوقود الصلب الجديد".