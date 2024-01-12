الاتحاد الأوروبى يبدأ فى وضع خطط لعملية عسكرية فى البحر الأحمر

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 يناير لبحث مشاركة محتملة للاتحاد الأوروبي في المبادرة الأمريكية لتأمين الملاحة التجارية في البحر الأحمر.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن هيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أعدت مقترحات أولية لإطلاق عملية عسكرية أوروبية مشتركة جديدة. وتتضمن الخطط نشر سفن حربية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا، وربما باستخدام طائرات استطلاع.



ولم يتضح، اليوم الجمعة، ما إذا كان سيتم بالفعل اتخاذ أي قرار بشأن مثل هذا الانتشار خلال الاجتماع.



وتهدف عملية حارس الرخاء التي أطلقتها الولايات المتحدة إلى زيادة الوجود العسكري الدولي في البحر الأحمر بشكل كبير ومنع الهجمات على السفن.



ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران بشكل متكرر السفن، التي يُزعم أن لها صلة بإسرائيل، في البحر الأحمر.