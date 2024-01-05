الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصين تدعو كل الأطراف لضبط النفس بعد قصف مدفعى نفذته كوريا الشمالية

بحر الصين الجنوبى
بحر الصين الجنوبى

دعت الصين كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعد القصف المدفعي الذي نفذته كوريا الشمالية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

بكين: ندين أنشطة أمريكا والفلبين العسكرية الاستفزازية فى بحر الصين الجنوبى

و كانت قد أدانت الصين أنشطة الولايات المتحدة والفلبين العسكرية الاستفزازية، في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، أمس الخميس.

وكانت وسائل إعلام رسمية صينية قد اتهمت الفلبين، الإثنين الماضي، بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر في بحر الصين الجنوبي ونشر معلومات كاذبة، والتواطؤ مع قوات خارج الحدود الإقليمية لإثارة المشكلات.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي تسعى الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا للسيطرة على بعض مناطقه.

الصين كوريا الشمالية القصف المدفعي القاهرة الإخبارية بحر الصين الجنوبي

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