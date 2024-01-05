الصين تدعو كل الأطراف لضبط النفس بعد قصف مدفعى نفذته كوريا الشمالية

دعت الصين كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعد القصف المدفعي الذي نفذته كوريا الشمالية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

بكين: ندين أنشطة أمريكا والفلبين العسكرية الاستفزازية فى بحر الصين الجنوبى

و كانت قد أدانت الصين أنشطة الولايات المتحدة والفلبين العسكرية الاستفزازية، في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، أمس الخميس.

وكانت وسائل إعلام رسمية صينية قد اتهمت الفلبين، الإثنين الماضي، بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر في بحر الصين الجنوبي ونشر معلومات كاذبة، والتواطؤ مع قوات خارج الحدود الإقليمية لإثارة المشكلات.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي تسعى الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا للسيطرة على بعض مناطقه.