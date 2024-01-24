الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الداخلية" تواصل تفعيل المرحلة الـ24 من "كلنا واحد" لتوفير السلع

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ24 من "مبادرة كلنا واحد"، والتي تم مدها ابتداءً من 7 يناير الجاري ولمدة شهر.


وتأتي المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

بتخفيضات 40%.. "الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا - 6 معارض رئيسية - 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

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مواطنون: استمرار مبادرة "كلنا واحد" يؤكد دعم الرئيس السيسي للمواطن

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وزارة الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي ة السلع الغذائية وغير الغذائية مديريات الأمن أمان منظومة الحماية الإجتماعية

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