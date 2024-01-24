أمطار على الإسكندرية بالتزامن مع "أنواء الغطاس"

تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء لأمطار، تزامنًا مع نوة "أنواء الغطاس"، دون تأثير على سير المشاة والسيارات، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة.



وقرر محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجهًا رؤساء الأحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع أي تجمعات للأمطار، ومؤكدًا أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات.



وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي الخاصة بالأماكن الساخنة، والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة.



من جانبه، وجّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، نهاد شاهين، إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظًا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



وتتعرض الإسكندرية حاليًا لنوة "أنواء الغطاس"، وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويتوقع، اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 50% تقريبًا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11.