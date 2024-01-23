الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يصدق على 16 قرارا للتصالح على مخالفات البناء لأهالي الطور وأبورديس

خالد فودة
خالد فودة

صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة، على 16 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالى  مدينة طور سيناء، ومدينة أبورديس نموذج 10.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المحافظ صدق على 3 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء نموزج " 10 " خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي المدينة 553 قرارا.

كما صدق المحافظ على 13 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة أبورديس " نموذج 10" خلال عرض سامح المتولي رئيس مدينة أبورديس، ليصبح إجمالي عدد  قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي المدينة 199 قرارا.

وأوضح البيان أنه تم التصديق على حالات التصالح بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

محافظ جنوب سيناء حالات تصالح مخالفات البناء طور سيناء مدينة أبورديس

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