تقرير أمريكي: اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر تُهدد 15% من حركة الشحن العالمية

أفادت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تستمر في دفع أسعار الشحن البحري إلى الارتفاع، مما يثير تحذيرات من التضخم وتأخر البضائع، حيث تؤثر الاضطرابات على التجارة العالمية وتهدد سلاسل التوريد.



اضطرابات البحر الأحمر تهديد جديد للتجارة العالمية



وتابعت أنه لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيين، قامت شركات الطيران بالفعل بتحويل أكثر من 200 مليار دولار من التجارة على مدى الأسابيع القليلة الماضية بعيدًا عن طريق التجارة المهم في الشرق الأوسط.

وأضافت أن هذا التغير أدى إلى خلق عاصفة متعددة الجبهات للتجارة العالمية، وفقًا لمديري الخدمات اللوجستية تتمثل في زيادة أسعار الشحن يوميًا، ورسوم إضافية إضافية، وأوقات شحن أطول، والتهديد بتأخر منتجات الربيع والصيف بسبب وصول السفن متأخرًا إلى الصين أثناء سفرها. الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

وقال لاري ليندسي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاقتصادية العالمية مجموعة ليندسي، إن ضغوط سلسلة التوريد التي تسببت في الجزء "الانتقالي" من التضخم في عام 2022، قد تكون على وشك العودة إذا استمرت المشاكل في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

ويكافح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى ارتفاع معدلات التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة، على الرغم من أنه من المحتمل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريبًا.

وتابع ليندسي: "لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولا البنك المركزي الأوروبي فعل أي شيء حيال ذلك، ومن المرجح أن ينظروا في التضخم الذي يسببونه، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من ضغوط التضخم المتزايدة إلى حد ما".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن العنف المستمر ضد السفن التجارية أثار تحذيرًا شديد اللهجة من الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وتسع دول أخرى يوم الأربعاء، وقالت الدول في بيان مشترك: "سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

وتابعت الشبكة أن ثمة عوامل أخرى قد تؤثر على أسعار السلع بخلاف اضطرابات البحر الأحمر، ومنها أنه لا يتم استخدام حوالي 20% من سعة السفن بسبب الانخفاض الكبير في طلبات التصنيع، وفقًا لخبراء الصناعة، وبدلاً من ذلك، تستمر شركات النقل البحري في خفض رحلاتها البحرية في حين تعمل السعة المحدودة وأوقات السفر الأطول على زيادة الأسعار.

وأضافت أن أسعار الشحن المسافر من آسيا إلى شمال أوروبا ارتفعت بأكثر من الضعف هذا الأسبوع لتتجاوز 4000 دولار لكل وحدة تعادل 40 قدمًا (حاوية)، وارتفعت الأسعار في منطقة آسيا والبحر الأبيض المتوسط إلى 5175 دولارًا للحاوية، وأعلنت بعض شركات النقل عن أسعار تزيد عن 6000 دولار لكل حاوية 40 قدمًا لشحنات البحر الأبيض المتوسط بدءًا من منتصف الشهر، مع رسوم إضافية تتراوح من 500 دولار إلى 2700 دولار لكل حاوية.



وقال آلان باير، الرئيس التنفيذي لشركة الشحن OL-USA: "نظرًا للحركة التصاعدية المفاجئة لأسعار الشحن البحري، يجب أن نتوقع رؤية هذه التكاليف المرتفعة تتدفق عبر سلسلة التوريد وتؤثر على المستهلكين أثناء تحركنا خلال الربع الأول".

وأضاف أن الشركات، التي تعكس الدروس التي تعلمتها خلال فوضى سلسلة التوريد في الفترة 2021-2022، ستقوم بتعديل الأسعار عاجلاً وليس آجلاً.



وأفادت الشبكة الأمريكية، أن الأسعار من آسيا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 55٪ لتصل إلى 3900 دولار لكل حاوية 40 قدمًا. ارتفعت أسعار الساحل الغربي بنسبة 63٪ إلى أكثر من 2700 دولار، ومن المتوقع أن يبدأ المزيد من شركات الشحن في تجنب الساحل الشرقي ويفضلون موانئ الساحل الغربي. وبالمثل، فإن أسعار الفائدة في طريقها للارتفاع مرة أخرى بدءًا من 15 يناير بسبب الزيادات المعلن عنها سابقًا.



وقال بيتر بوكفار، رئيس الاستثمار في مجموعة بليكلي المالية: "هذه صفقة كبيرة لأن انخفاض أسعار السلع هو الذي خفف من ضغط التضخم في الغالب، وعلى الرغم من أن المعارك الدائرة في البحر الأحمر يمكن أن تنتهي في أي لحظة إذا انتهت الحرب في غزة، إلا أن ذلك بمثابة تذكير لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا يمكنه الرضا عن معركته مع التضخم إذا لم يرغب في تكرار ما حدث في السبعينيات".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح يضيف ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع لرحلة الذهاب والإياب، وفقًا لشركة Honor Lane Shipping (HLS)، وتحتاج التحالفات المحيطية إلى المزيد من السفن على كل طريق من طريق الساحل الآسيوي الشرقي للحفاظ على جدول زمني فعال للشبكة.

وتشير التقديرات إلى أن إعادة التوجيه لطريق رأس الرجاء الصالح يمكن أن يقلل من القدرة الفعالة لشحن الحاويات العالمية بنسبة 10% إلى 15%