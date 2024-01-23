وزير الخارجية: نقدر جهود "المصرى الأوروبى" ليصبح المجلس الأكثر تأثيرًا وفاعلية

أعرب وزير الخارجية، سامح شكري، عن تقديره لكل المشاركين في مجلس الشراكة المصري الأوروبي والمساهمين في تطوير العلاقات بين الجانبين لتصبح أكثر تأثيرا وفاعلية.

وقال شكري- في كلمته خلال المؤتمر الصحفي على هامش اجتماع مجلس الشراكة المصري الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء- "إن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية والأزمات والأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا، خاصة الأزمة الراهنة بـقطاع غزة".

وأشار إلى أن تعميق الحوار في كل القضايا، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، مثل الهجرة وغيرها من التحديات، سيزيد من التعاون الثنائي في التعامل مع مشاكل بناء القدرات ومحاربة الهجرة غير الشرعية، منوها بأن أوروبا شريك معتمد لمصر، حيث يقر الجانبان بأن العلاقات مبنية على الاحترام والمنفعة المتبادلة.

كما أعرب شكرى عن سعادته بالمحافظة على مستوى جيد من التفهم والالتزام في التعامل بين مصر وأوروبا، مؤكدا استمرار مصر قدما في تحقيق شراكة مستدامة وفعالة لحل الأزمات المشتركة، والحصول على منفعة للمساهمة في بيئة أفضل لقضايا مختلفة لتعزيز العلاقات على الأصعدة كافة.