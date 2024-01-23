حماس: على الإدارة الأمريكية والاحتلال فهم الرسالة بأن قوة المقاومة تتزايد ولا تتراجع

قال القيادي في حركة حماس، الدكتور سامي أبوزهري، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الإدارة الأمريكية والاحتلال فهم الرسالة جيدًا من عمليات الأمس النوعية بأن قوة المقاومة تتزايد ولا تتراجع، وأن إمكانية القضاء على حركة حماس هو نوع من الوهم.

وأضاف أبوزهري، في تصريحات صحفية اليوم، أنه آن الأوان للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن عملية قتل الجنود والضباط الإسرائيليين تؤكد سيطرة المقاومة على الأرض في قطاع غزة.

وأضاف بكر، في تصريحات صحفية، أن الاحتلال الإسرائيلي سيسلم بعدم قدرته على هزيمة المقاومة في قطاع غزة.

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل مقتل 21 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا جنوب غزة

وصباح اليوم، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل 21 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا جنوبي قطاع غزة.

ووفقًا لرواية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قوات هندسة تابعة له قامت بزرع متفجرات في مبنيين لتفجيرهما ضمن عمل الجيش على إنشاء شريط فاصل داخل القطاع على طول الحدود، وبينما كانت القوة داخل المبنيين تعرضت القوة لإطلاق آر بي جي، مما أدى إلى تفعيل المتفجرات التي زرعتها القوة وانهيار المبنيين على الجنود.

وأفادت وكالة شهاب للأنباء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بشكل رسمي بمقتل 556 ضابطًا وجنديًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 220 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، أن المعارك في خان يونس قاسية جدًا.

وكان جيش الاحتلال أعلن، الإثنين، عن مقتل 3 من ضباطه، اثنان منهم برتبة رائد في معارك غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديًا لجيش الاحتلال بجروح، وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.