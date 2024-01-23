وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا جنوب غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لرواية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قوات هندسة تابعة له قامت بزرع متفجرات في مبنيين لتفجيرهما ضمن عمل الجيش على إنشاء شريط فاصل داخل القطاع على طول الحدود، وبينما كانت القوة داخل المبنيين تعرضت القوة لإطلاق آر بي جي مما أدى إلى تفعيل المتفجرات التي زرعتها القوة وانهيار المبنيين على الجنود.

قتلي جيش الاحتلال

وأشار جيش الاحتلال إلي أن عدد الجنود القتلى ليس نهائيا ويجري الاتصال بعائلات جنود آخرين.

مقتل 556 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر

وأفادت وكالة شهاب للأنباء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بشكل رسمي بمقتل 556 ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 220 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، أن المعارك في خانيونس قاسية جدا.

وكان جيش الاحتلال أعلن الإثنين، مقتل 3 من ضباطه، اثنان منهم برتبة رائد في معارك غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديا لجيش الاحتلال بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.