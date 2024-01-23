الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: بايدن وسوناك يبحثان تأمين إطلاق سراح المحتجزين فى غزة

بايدن وسوناك
بايدن وسوناك

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن البيت الأبيض أكد أن بايدن وسوناك يبحثان تأمين إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وفى حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة فى السابع من شهر أكتوبر الماضى إلى أكثر من 25 ألف شهيد، وأكثر من 62 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعرض على حماس مقترح هدنة تستمر شهرين

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

عاجل.. اقتحامات إسرائيلية واسعة فى الضفة الغربية

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس