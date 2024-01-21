الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل ارتقاء شخصين فى غارة إسرائيلية على لبنان أحدهما تابع لحزب الله

قصف إسرائيلي علي
قصف إسرائيلي علي لبنان

أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد مواطن، فيما أعلن حزب الله عن استشهاد أحد عناصره في قصف إسرائيلي على طريق القدس.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا، أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة.

وأضافت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة رباعية الدفع قرب حاجز للجيش في كفرا التي تبعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، ودمرت الغارة السيارة وأدت إلى احتراق سيارة أخرى قريبة.

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صواريخ حزب الله تدك موقع "رويسة القرن" فى مزارع شبعا المحتلة

كما أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل فضل سلمان في غارة استهدفت سيارة جنوبي لبنان على طريق القدس، وأنباء عن وقوع إصابات أخرى بين المدنيين، وفقًا لما نشرته قناة "الغد الإخبارية".

وكانت أطراف بلدة عيتا الشعب تعرضت اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما تعرضت بلدتا مركبا وطلوسة لغارات إسرائيلية متكررة منذ الصباح.

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مقتل شخصين من حزب الله اللبنانى إثر هجوم بطائرة مُسيّرة إسرائيلية

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف بلدات متفرقة فى جنوب لبنان (فيديو)

وسبق وقال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا يستهدف أطراف بلدات مركبا وعيترون ومارون الراس ويارون جنوبي لبنان.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك تطورات مهمة، حيث يوجد سباق ما بين العمليات التي تجري في الجنوب اللبناني، وعمليات الاغتيال التي تتم بالطائرات المسيرة التي تخترق الحدود اللبنانية، وكل المناطق لتصل إلى أهداف أبعد.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت إلى أن أمس شهد عملية استهداف بطائرة مسيرة لسيارة تضم عنصرين بارزين من عناصر حزب الله، وهذه السيارة كانت بمنطقة البزورية التي تقع على بعد قرابة 3 كيلومترات من مدينة سور.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أننا نشهد تصعيدًا كبيرًا في الجبهة الجنوبية، تحديدًا البلدات الحدودية في القطاعين الأوسط والغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية.

غارة اسرائيلية لبنان حزب الله بلدة كفرا مسيرة إسرائيلية بلدة عيتا

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