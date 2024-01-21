بمشاركة الآلاف.. مظاهرة فى بروكسل تنديدًا بمواصلة العدوان الإسرائيلى على غزة

تظاهر الآلاف في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، تنديدًا بمواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وانطلق المتظاهرون من أمام محطة قطار الشمال في بروكسل، متجهين نحو ميدان جين راي، سيرا على الأقدام، ورددوا هتافات العدالة الآن من أجل فلسطين، رافعين لافتات كتبت عليها "أنقذوا أطفال غزة"، و"أوقفوا إطلاق النار على الفور".

كما حمل المتظاهرون أعلام جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

ومن بين المشاركين في المظاهرة بول ماجنيت، رئيس الحزب الاشتراكي، الذي يشارك في الحكومة الفيدرالية.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، استشهد 25105 مواطنين، وأصيب 62681، ونزح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85% من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية.

الأورومتوسطى: الاحتلال فجّر 30 مربعًا سكنيًا فى غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية

وسبق، وقال رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن إسرائيل مستمرة في الجرائم الدموية والعمليات الوحشية وتدمير كل أشكال الحياة وتحديدًا المنازل.

وأضاف رئيس المركز الأورومتوسطي، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "خلال الثلاثة أيام الماضية الاحتلال فجّر 30 مربعًا سكنيًا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمارس عملية تدمير ممنهجة للفلسطينيين في قطاع غزة.

تابع: "لن يجد السكان مكانًا للسكن إذا انتهى الاحتلال الإسرائيلي من الحرب"، مشيرًا إلى أن عملية التهجير خلال الأيام الماضية انتقلت إلى مرحلة أخرى بخلاف التجويع والطلب من السكان التوجه إلى أماكن معينة وقصفهم.

وأشار إلى أن إسرائيل تتوسع في تفجير المربعات السكنية بحيث لا يجد الفلسطينيون أماكن للسكن، وكل هذه الأفعال الإجرامية موثقة، متابعًا: "جيش الاحتلال نفسه يوثق جرائمه من خلال مقاطع الفيديو التي يبثها لتدمير منازل الفلسطينيين".