الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: الاحتلال الإسرائيلي سيسلم بعدم قدرته على هزيمة المقاومة في قطاع غزة

القيادي بحماس أسامة
القيادي بحماس أسامة حمدان

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن عملية قتل الجنود والضباط الإسرائيليين تؤكد سيطرة المقاومة على الأرض في قطاع غزة.

وأضاف بكر في تصريحات صحفية، أن الاحتلال الإسرائيلي سيسلم بعدم قدرته على هزيمة المقاومة في قطاع غزة.

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إسرائيل تعرض على حماس مقترح هدنة تستمر شهرين

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل مقترح وصفته بـ"الأهم" الذي تقدمه إسرائيل لوقف الحرب لمدة شهرين، والتفاوض للتوصل لصفقة تشمل إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي، إن "إسرائيل سلمت مؤخرًا للوسطاء القطريين والمصريين إطارًا جديدًا للصفقة، يتضمن الاستعداد لهدنة لمدة شهرين مقابل إعادة جميع الرهائن لدى حماس في قطاع غزة"، بحسب ما ذكر مسؤولون إسرائيليون.

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وأضاف الموقع العبري إن "هذا هو الاقتراح الأهم الذي طرحته إسرائيل منذ بداية الحرب في محاولة لإحداث انفراجة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين".

وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن مجلس الحرب وافق قبل نحو عشرة أيام على مبادئ ما ترغب إسرائيل في تنفيذه وما لا ترغب في تنفيذه في إطار صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وبحسب الاقتراح الإسرائيلي، فإن صفقة إطلاق سراح المختطفين تتضمن إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء وإعادة كافة الجثث التي لدى حماس على عدة مراحل.

كما ستشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء الإسرائيليات المحتجزات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والرهائن الذين هم في حالة صحية خطيرة، على أن تشمل الخطوات التالية إطلاق سراح الرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والمجندات وأفراد الصفوف الاحتياطية وإعادة الجثث.

ووفقًا للاقتراح الذي قدمته تل أبيب، بحسب "والا" ستتفق إسرائيل وحماس مقدمًا على معايير للإفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيين مقابل كل إسرائيلي محتجز في كل فئة من الفئات، وبعد ذلك سيتم التفاوض بشكل منفصل في كل مرحلة على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

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