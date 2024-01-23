اخبار فاتتك| مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين فى غزة وغارات أمريكية على اليمن

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطقس سيسوده أجواء غير مستقرة وممطرة على جميع محافظات الجمهورية، بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع انخفاض جديد في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وتستعرض"الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة..للمزيد اضغط هنا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 23-1-2024

يسعى الكثير من المصريين لمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23/ 1/ 2024 عبر جوجل، خاصة أنه يتم استيراد السلع الأساسية من خلال العملة الصعبة، وسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الرسمية اليوم بالبنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وتستعرض«الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار في مصر، وأسعار العملات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2023..للمزيد اضغط هنا.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 10 ضباط وجنود فى معارك جنوبى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 10 جنود قتلوا في جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء هجومه البري في 27 أكتوبر 208 قتيلًا، و منذ السابع من أكتوبر 545 قتيلًا بين ضابط وجندي..للمزيد اضغط هنا.

بوريل ينتقد مسؤولين أوروبيين "يثيرون الذعر" بحديثهم عن حرب جديدة

انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المسؤولين العسكريين الأوروبيين، الذين يثيرون ذعر الأوروبيين بتحذيراتهم من "هجوم روسي مزعوم".

وفي نهاية أكتوبر من العام الماضي، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن "ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لخوض حرب دفاعية"، رغم اعترافه بأن هجوم روسيا على دول الناتو لا يزال أمرا غير مرجح في الوقت الحالي، كما دعا القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية، ميكائيل بودين، السكان "للاستعداد للحرب"، وقال إن "روسيا تشكل تهديدًا لبلاده"..للمزيد اضغط هنا.

اليمن تؤكد استهداف غارات أمريكية بريطانية لمنطقة الجند

أفادت قناة الميادين، منذ قليل، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنت هجوما استهدف منطقة الجَنَد شمالي مدينة تعز في اليمن.. للمزيد اضغط هنا..

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 ومواعيد كأس أمم أفريقيا

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبون على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 عبر جوجل، لمتابعة الفريق المفضل لديهم، حيث ستستمر بطولة كأس آسيا 2023، ومباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، والتي سيلتقي فيها منتخب سوريا بمنتخب الهند، وفلسطين وهونج كونج، والمنتخب الإماراتي بمواجهة المنتخب الإيراني.

للمزيد اضغط هنا..

رسميا.. ليفربول يعلن عودة محمد صلاح إلى إنجلترا

كشف ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي منذ قليل، عن موعد عودة محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى إنجلترا للتأهيل من إصابته.

تعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.. للمزيد اضغط هنا.