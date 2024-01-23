الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مستعمرون يقتحمون
مستعمرون يقتحمون الأقصي

اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

txt

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

مستعمرون يشعلون النار في معرض للسيارات في رام الله

وفي رام الله، قام مستعمرون فجر اليوم الثلاثاء، بإشعال النيران في معرض للسيارات في قرية بيتين شرق رام الله.

txt

عاجل.. الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجازر غرب خان يونس ويمنع تحرك سيارات الإسعاف

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مجموعة من المستعمرين أشعلوا النيران في معرض لبيع السيارات في القرية، ما أدى لإحراق كل السيارات التي بداخله، قبل أن ينسحبوا من المكان.

 جيش الاحتلال يواصل شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على غزة

وفي غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 109 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط مجاعة حقيقية تضرب شمال غزة والقطاع، ووضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينما أعلن الهلال الأحمر أن مركبات الإسعاف عاجزة عن الاستجابة لنداءات المواطنين في خان يونس؛ حيث وردته بلاغات بوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات بمدينة خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ارتكب أكثر من 20 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 190 شهيدًا و340 إصابةً خلال الليلة الماضية.

المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة رام الله

مواد متعلقة

حركة حماس تكشف عن أبرز مطالبها ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر

"التحرير الفلسطينية": ندرس المقترحات لحل الأزمة الحالية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموالنا

وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بتحرك دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

البرلمان العربى: تصفية القضية الفلسطينية أمر مستحيل أبدًا

باحثة توضح لـ"الدستور" دلالات التقارب المصرى الصومالى على الأصعدة كافة

تفاصيل ارتقاء شخصين فى غارة إسرائيلية على لبنان أحدهما تابع لحزب الله

بمشاركة الآلاف.. مظاهرة فى بروكسل تنديدًا بمواصلة العدوان الإسرائيلى على غزة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

بدء امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ايركايرو.. تعلن أسعار تشجيعية تبداء 2300 جنيه للرحلات الذهاب والعودةً

وزير الدفاع الإسرائيلى: حرب غزة ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس