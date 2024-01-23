مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

مستعمرون يشعلون النار في معرض للسيارات في رام الله

وفي رام الله، قام مستعمرون فجر اليوم الثلاثاء، بإشعال النيران في معرض للسيارات في قرية بيتين شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مجموعة من المستعمرين أشعلوا النيران في معرض لبيع السيارات في القرية، ما أدى لإحراق كل السيارات التي بداخله، قبل أن ينسحبوا من المكان.

جيش الاحتلال يواصل شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على غزة

وفي غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 109 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط مجاعة حقيقية تضرب شمال غزة والقطاع، ووضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينما أعلن الهلال الأحمر أن مركبات الإسعاف عاجزة عن الاستجابة لنداءات المواطنين في خان يونس؛ حيث وردته بلاغات بوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات بمدينة خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ارتكب أكثر من 20 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 190 شهيدًا و340 إصابةً خلال الليلة الماضية.