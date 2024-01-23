عاجل.. الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجازر غرب خان يونس ويمنع تحرك سيارات الإسعاف

قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يرتكب مجازر غرب خان يونس ويمنع حركة سيارات الإسعاف في غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفى حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة فى السابع من شهر أكتوبر الماضى إلى أكثر من 25 ألف شهيد، وأكثر من 62 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.