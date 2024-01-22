الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تقرير الطب الشرعي يثبت مواقعة طبيب التجميل لشقيقة زوجته بالإكراه

الطب الشرعي
الطب الشرعي

قال محامي الفتاة القاصر ضحية طبيب التجميل زوج شقيقتها، والمتهم بهتك عرضها في منطقة الحصري بالشيخ زايد، إن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم عذرية الفتاة وأكد إدانة المتهم وكان هذا هو سبب إحالته لمحكمة الجنايات.

كما تبين أن تقرير الطب الشرعي أثبت مواقعة المتهم للفتاة عدة مرات تحت تهديد السلاح وبالإكراه.

تفاصيل القضية 

وتواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، نظر محاكمة طبيب تجميل متورط في هتك عرض شقيقة زوجته القاصر معاشرتها، في منطقة أكتوبر، و شهدت الجلسة تغيب المتهم الهارب، ومن المقرر ان يتم الحكم عليه غيابيًا اليوم.

 

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بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل تعدى جنسيًا على شقيقة زوجته

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تعدى على شقيقة زوجته.. 22 يناير محاكمة "دكتور تجميل"

كانت وصلت الفتاة القاصر ضحية التعدي جنسيًا من زوج شقيقتها طبيب التجميل، منذ قليل، برفقة والدتها ومحاميها إلى محكمة جنايات الجيزة؛ لنظر أولى جلسات المحاكمة، ويواجه المتهم عقوبة التعدي على شقيقة زوجته "القاصر" ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

طبيب تجميل هتك عرض شقيقة زوجته

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" البالغة من العمر 15 عامًا، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى "م. س. م" (مشكو فى حقه)، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وبمنطقة الحصري.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام، وعاشرها معاشرة الأزواج وفض بكارتها بعد إيهامها بالحب.

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