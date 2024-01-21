ابنها قتلها بشوكة طعام في ظهرها.. اللحظات الأخيرة في حياة "سيدة المنيل"

لم تتخيل السيدة المسنة «منى.م» صاحبة الـ85 عامًا، أن نهايتها ستكون على يد ابنها الذي قرر فجأة قتلها والتخلص منها في منطقة المنيل بمصر القديمة.

اللحظات الأخيرة في حياة «سيدة المنيل»

البداية كانت بدخول الشاب حمام الشقة السكنية التي يقيم فيها برفقة والداته المسنة، ولكن فجأة أصيبا بحالة هياج وغضب دفعته لتكسير محتويات الحمام وعندما سمعت السيدة صوت التحطيم والتكسير قررت دق الباب لاستطلاع الأمر ليخرج عليها ابنها في حالة هيسترية.

ابنها قتلها بشوكة طعام في ظهرها

وتبين أن المتهم خرج على المطبخ فأحضر شوكة طعام كبيرة وطعن والداته بها 3 طعنات متفرقة بالجسم، مما أسفر عن خروج الدماء من ظهرها بشكل مكثف حتى تم نقلها للمستشفى وتوفيت في الحال.

وجاء في أقوال شهود العيان أن الأبن كان مصاب بحالة هياج واستعان بهما نجلها الثانية لنقلها لمستشفى المنيرة العام.

مناظرة النيابة

كشفت مناظرة النيابة عن أن الجثة لسيدة في عقدها الخامس، مصابة بجروح طعنية نافذ في الجسم؛ مما أدى لحدوث نزيف دموي غزير أدى لهبوط في الدورة الدموية، وأدى للوفاة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بوجود قتيلة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيل. وبالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة على يد نجلها، وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.