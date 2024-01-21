اعترافات المتهمين باختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في بولاق

تواصل نيابة بولاق أبو العلا الجزئية برئاسة المستشار محمود عنبة، التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في اختراق صفحات التواصل الاجتماعي للاستيلاء على أموال المواطنين.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الذين أكدوا أنهم تلقوا عددًا من عمليات التحويل والإيداع من قبل الضحايا عقب اختراقهم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن طريق التوصل للرقم السري الخاص بتلك الصفحات.

كما أنهم تواصلوا مع أهلية وأصدقاء مالكي الحسابات منتحلين شخصية المجني عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق "المحفظة الإلكترونية" بإجمالي 35 عملية إيداع على فترات متفرقة.



وكان وقد تبلغ لقسم شرطة بولاق من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله مبلغ مالي دون إصابات حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وفي وقت لاحق، اكتشف اختراق "المحفظة الإلكترونية" من الهاتف الخاص به وتحويل مبلغ مالي إلى حساب رقم هاتف محدد.



بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتم ضبطهم 6 أشخاص، وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، أجزاء من هواتف محمولة وبعض الشرائح بها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" و5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع مستخدمة في اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.