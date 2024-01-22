الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل تعدى جنسيًا على شقيقة زوجته

متهم
متهم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل، لاتهامه بالتعدي على شقيقة زوجته "القاصر" ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" البالغة من العمر 15 عامًا، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى "م. س. م" (مشكو فى حقه)، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وبمنطقة الحصري.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام، وعاشرها معاشرة الأزواج وفض بكارتها بعد إيهامها بالحب.

محكمة جنايات الجيزة أكتوبر هرم سيتي منطقة الحصري العجوزة

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