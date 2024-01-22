حبس المتهم بتعذيب زوجته وقتل وحرق صديقه ودفنه في الدرب الأحمر

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس المتهم بقتل صديقه، وحرق جثته ودفنها في مقابر لإخفاء جريمته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم الدرب الأحمر بتغيب أحد الأشخاص.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه عقب خروج أحد الأشخاص مسجل خطر من السجن، اكتشف سرقة مبلغ مالي 300 ألف جنيه من مسكنه، فقام باحتجاز زوجته وتعذيبها، مما أحدث إصابات بجسمها، واعترفت له بقيامها بالاشتراك مع صديقه بسرقه المبلغ المالي.

واستعان المتهم بشخص آخر لاستدراج المجني عليه، وقاما بتكبيله والتعدي عليه بعصا وتعذيبه، مما أدى إلى وفاته.

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بحرق الجثة ودفنها بالاتفاق مع «تربي» بمنطقة الخليفة، بعد الاستعانة بقائد سيارة لنقل الجثمان إلى المدافن.

تم تقنين الإجراءات، والقبض على المتهم وزوجته العرفية والسائق والتربي، وتولت النيابة العامة التحقيقات