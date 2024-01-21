الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

من هو منافس مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد؟.. وموعد المباراة

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

تأهل المنتخب المصري للرجال لكرة اليد، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي، بعد هزيمة الأخير أمام تونس بنتيجة “33-30“.

وحقق منتخب مصر الفوز على الكاميرون فى ختام دور المجموعات بنتيجة “35-16“ ليتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على غينيا بنتيجة 33/15 ثم تغلب على الكونغو (برازافيل) 34/19 وأخيرا فاز على الكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات مساء اليوم.

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موعد مباراة مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

تُقام المباراة بعد غد الثلاثاء في السادسة مساءً في الصالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة بتعليق خالد خيري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق البطولة بالكامل.


وتسعى مصر للتتويج بلقبها التاسع لأمم إفريقيا والثالث على التوالي لتقلص الفارق مع تونس صاحبة الألقاب العشر.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تُقام في الصيف المقبل.

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