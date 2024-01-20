وزير الرياضة يؤازر فراعنة اليد قبل مواجهة الكاميرون غدًا

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمصاحبة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على حضور تدريبات المنتخب المصري لكرة اليد بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة لدعمهم قبل خوض لقاء الختام فى دوري المجموعات أمام منتخب الكاميرون، الذي يقام غدًا الأحد فى السادسة مساء.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرصه على التواجد اليوم مع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لتأكيد وقوف الجميع خلفهم لتحقيق اللقب الإفريقي.

ويحتل المنتخب المصري قمة مجموعته بعد تحقيقة الفوز على منتخب غينيا والكونغو برازفيل ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة حتى 27 يناير الجارى، والتى تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتأهل الفائز بالبطولة التى يحمل لقبها المنتخب المصري إلى أوليمبياد باريس مباشرة.