السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق التنمية الحضرية بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

وتضمن البروتوكول نقل أصول ملكية نادى المصري القاهري وتخصيصها للنادى كمقر بديل وجديد للنادي بدلا من المقر القديم حيث سبق وأن تم اعطاء نادى المصري القاهري لقطعه ارض ومقر جديد للنادى بدلا من المقر القديم وذلك لوجود المقر القديم للنادى ضمن منطقة الفسطاط والتى يتم تطويرها ضمن احد اهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة لتصبح واجهة حضارية  للعاصمة "القاهرة".

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أنه عند البدء فى تنفيذ وإقامة النادي بالمقر الجديد قد واجهنا   العديد من التحديات والتى تم حلها نظرا لاصرارنا   لتنفيذ النادي بموقعه الجديد والتى تم  تحديد نفس المساحة للمقر الجديد للنادي بديله عن الارض القديمة للنادى.

وأكمل صبحي: “حديثه هدفنا جميعا هو تطوير وتنمية البلد ونعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي”، مضيفًا أن نادى المصري القاهري متواجد فى منطقة تحمل عبق التاريخ كما اننا نتوجه بالشكر لكل جهه تحرص على التطوير واظهار مصر بمظهر حضاري.
وأثنى المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذي يصب فى مصلحة المواطن والشباب  المصري.

فيما توجه النائب تيسير مطر رئيس مجلس إدارة نادى المصري القاهري، بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة والذي حمل على عاتقه تخصيص المقر الجديد للنادى والذي أصبح يتسم بشكل حضاري متميز.

ويقام  المقر الجديد للنادى على مساحة  ٦.٣ فدان ويخدم ما يقارب الـ٢٠ ألف عضو.

ووقع على البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ومن جانب صندوق التنمية الحضرية المهندس إيهاب الحنفي منسق عام صندوق التنمية الحضرية.

وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول بحضور المهندس خالد صديق البروتوكول نقل اصول ملكية الدكتور أشرف صبحي

مواد متعلقة

لدعم أبطال مصر فى بارالمبياد باريس 2024.. وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع عقد رعاية "المتحدة للرياضة" و"البارالمبية المصرية"

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

ضحايا هوفكينز في جهاز الزمالك بعد التعاقد معه

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية..

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا