وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق التنمية الحضرية بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

وتضمن البروتوكول نقل أصول ملكية نادى المصري القاهري وتخصيصها للنادى كمقر بديل وجديد للنادي بدلا من المقر القديم حيث سبق وأن تم اعطاء نادى المصري القاهري لقطعه ارض ومقر جديد للنادى بدلا من المقر القديم وذلك لوجود المقر القديم للنادى ضمن منطقة الفسطاط والتى يتم تطويرها ضمن احد اهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة لتصبح واجهة حضارية للعاصمة "القاهرة".

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أنه عند البدء فى تنفيذ وإقامة النادي بالمقر الجديد قد واجهنا العديد من التحديات والتى تم حلها نظرا لاصرارنا لتنفيذ النادي بموقعه الجديد والتى تم تحديد نفس المساحة للمقر الجديد للنادي بديله عن الارض القديمة للنادى.

وأكمل صبحي: “حديثه هدفنا جميعا هو تطوير وتنمية البلد ونعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي”، مضيفًا أن نادى المصري القاهري متواجد فى منطقة تحمل عبق التاريخ كما اننا نتوجه بالشكر لكل جهه تحرص على التطوير واظهار مصر بمظهر حضاري.

وأثنى المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذي يصب فى مصلحة المواطن والشباب المصري.

فيما توجه النائب تيسير مطر رئيس مجلس إدارة نادى المصري القاهري، بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة والذي حمل على عاتقه تخصيص المقر الجديد للنادى والذي أصبح يتسم بشكل حضاري متميز.

ويقام المقر الجديد للنادى على مساحة ٦.٣ فدان ويخدم ما يقارب الـ٢٠ ألف عضو.

ووقع على البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ومن جانب صندوق التنمية الحضرية المهندس إيهاب الحنفي منسق عام صندوق التنمية الحضرية.