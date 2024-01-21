طريق مصر: تونس تتغلب على أنجولا بصعوبة.. والجزائر تفوز على المغرب بأمم إفريقيا لليد

حقق المنتخب التونسي الشقيق فوزا صعبا للغاية على حساب أنجولا بنتيجة 33/30 في ختام منافسات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وتستضيف القاهرة منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

وقدم المنتخبان مباراة قوية للغاية ولم يتمكن أي منهما من حسم المواجهة سوى في لحظاتها الأخيرة.

تفوقت أنجولا على نسور قرطاج طوال أحداث الشوط الأول، وحافظت على التقدم إلا أن نجوم تونس نجحوا في العودة وإنهاء الشوط بالتقدم 16/15.

واستمرت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني إلا أن الأفضلية مالت لتونس نسبيا، ونجحت في توسيع الفارق ليتراوح بين هدفين لأربعة أهداف لتنتهي المباراة أخيرا بفوز نسور قرطاج 33/30.

وخطف التونسيون صدارة هذه المجموعة ليتفادوا مواجهة مصر مبكرا في دور الثمانية، فيم احتلت أنجولا المركز الثاني لتصطدم بمصر في لقاء الدور المقبل.

وفاز التونسي المخضرم مصباح الصانعي بجائزة رجل المباراة بعد أدائه الكبير الذي ساهم في حسم المواجهة.

بذلك تلتقي تونس مع غينيا في ربع النهائي فيم تواجه أنجولا مصر مساء الثلاثاء المقبل.

وفي ديربي مغاربي قوي على قمة المجموعة الثالثة تمكنت الجزائر من الفوز على المغرب الشقيق بنتيجة 30/23.

جاء الشوط الأول قويا للغاية بين لاعبي المنتخبين اللذان تبادلا التقدم مبكرا قبل أن ينجح محاربو الصحراء في التفوق النسبي لينهوا الشوط الأول بالتقدم 16/13.

وحافظ الجزائريون على تفوقهم خلال شوط اللقاء الثاني، ونجحوا في إنهاء المباراة بفارق سبعة أهداف بنتيجة 30*23.

وحصل الجزائري أيوب عابدي على جائزة رجل المباراة.

وخطفت الجزائر بطاقة الصدارة عن هذه المجموعة فيم تأهل المغرب كوصيف، بينما غادر منتخبا ليبيا والجابون من دور المجموعات ليلعبا مباريات تحديد المراكز من التاسع للسادس عشر.

ومن المقرر أن تلتقي الجزائر بالكونغو الديمقراطية فيم يخوض المغرب مواجهة صعبة أمام الرأس الأخضر في ربع النهائي بعد غد الثلاثاء.

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