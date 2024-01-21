الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد ممدوح هاشم: نحترم جميع المنتخبات في بطولة أفريقيا لكرة اليد

محمد ممدوح هاشم
محمد ممدوح هاشم

قال محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن الفوز على الكاميرون وتصدر المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا لكرة اليد أمر مميز للغاية من أجل مواصلة المشوار في الفترة القادمة نحو تحقيق اللقب.

وأكد محمد ممدوح هاشم في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على الكاميرون، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الكاميرون ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ونحلم بالأولمبياد فقط والتواجد في المحفل العالمي الكبير في الصيف المقبل.

وأضاف هاشم: “نلعب كل مباراة خطوة بخطوة من أجل التواجد في المباراة النهائية والفوز بالبطولة، والجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب ولا يوجد تركيز على من يشارك في المباريات وكل من يبدأ يقدم المستوى المطلوب منه في المباريات”.

واختتم ممدوح هاشم: “نستعد للدور المقبل في أمم أفريقيا لكرة اليد ونحترم جميع المنتخبات”.

وانتهت مباراة منتخب مصر والكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بفوز الفراعنة بنتيجة (35/16) ليتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على غينيا بنتيجة 33/15 ثم تغلب على الكونغو (برازافيل) 34/19 وأخيرا فاز على الكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات.

وتأهل منتخب مصر ضمن الثمانية الكبار وينتظر الخاسر من مواجهة أنجولا وتونس الجارية حاليا في قمة لقاءات المجموعة الرابعة لملاقاته بربع النهائي.

ويبحث منتخب مصر عن الفوز بالبطولة من أجل تحقيق لقبه التاسعة للأمم الإفريقية والتأهل لأولمبياد باريس 2024 التي تُقام الصيف المُقبل.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:
منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا  والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا
المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل
المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا
المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

اقرأ أيضا.. يحيى خالد رجلًا لمباراة مصر والكاميرون فى ختام مجموعات أمم إفريقيا لليد

محمد ممدوح هاشم منتخب مصر لكرة اليد مباراة مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد منتخب الكاميرون

مواد متعلقة

يحيى خالد رجلًا لمباراة مصر والكاميرون فى ختام مجموعات أمم إفريقيا لليد

بالعلامة الكاملة.. مصر يهزم الكاميرون ويعبر لربع نهائى أمم إفريقيا لكرة اليد

الأكثر قراءة

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

عاجل.. محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

أول إجراء قانونى ضد زوجة اللاعب صلاح محسن بتهمة نشر الفضائح

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة