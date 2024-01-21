محمد ممدوح هاشم: نحترم جميع المنتخبات في بطولة أفريقيا لكرة اليد

قال محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن الفوز على الكاميرون وتصدر المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا لكرة اليد أمر مميز للغاية من أجل مواصلة المشوار في الفترة القادمة نحو تحقيق اللقب.

وأكد محمد ممدوح هاشم في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على الكاميرون، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الكاميرون ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ونحلم بالأولمبياد فقط والتواجد في المحفل العالمي الكبير في الصيف المقبل.

وأضاف هاشم: “نلعب كل مباراة خطوة بخطوة من أجل التواجد في المباراة النهائية والفوز بالبطولة، والجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب ولا يوجد تركيز على من يشارك في المباريات وكل من يبدأ يقدم المستوى المطلوب منه في المباريات”.

واختتم ممدوح هاشم: “نستعد للدور المقبل في أمم أفريقيا لكرة اليد ونحترم جميع المنتخبات”.

وانتهت مباراة منتخب مصر والكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بفوز الفراعنة بنتيجة (35/16) ليتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على غينيا بنتيجة 33/15 ثم تغلب على الكونغو (برازافيل) 34/19 وأخيرا فاز على الكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات.

وتأهل منتخب مصر ضمن الثمانية الكبار وينتظر الخاسر من مواجهة أنجولا وتونس الجارية حاليا في قمة لقاءات المجموعة الرابعة لملاقاته بربع النهائي.

ويبحث منتخب مصر عن الفوز بالبطولة من أجل تحقيق لقبه التاسعة للأمم الإفريقية والتأهل لأولمبياد باريس 2024 التي تُقام الصيف المُقبل.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:

منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

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