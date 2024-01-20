السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن عاطل عثر عليه مقتولا أثناء سرقته شقة بالمطرية

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق المختصة بتصريح دفن جثة  عاطل بعد الانتهاء من الصفه التشريحية للمتوفى وأسباب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة الاستماع إلى شهود العيان  والتحفظ على المتهم قيد التحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية  الواقعة ورود بلاغ إلى قسم شرطة المطرية من أحد الأشخاص يعمل ميكانيكي في العقد الرابع من العمر، أقر فيه بإنهائه حياة لص بعدما فوجئ بتسلله لمنزله.

وقال المتهم أثناء التحقيقات، بأنه أثناء تواجده بالمنزل فوجئ بتسلل عاطل لمنزله بقصد السرقة، فحاول الإمساك به لكنه رفع سلاح أبيض سكين محاولا التعدي عليه، وتمكن من استخلاصها منه والتعدي عليه ما أدى إلى وفاته.

حرر محضرا بالواقعة، والتحفظ على جثة العاطل لحين الانتهاء من الصفه تحت وإعداد تقرير بها تحت تصرف جهات التحقيق، التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم.

جهات التحقيق تحريات المباحث الواقعة الصحيفة الجنائية ميكانيكي التحقيقات

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