السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل المتهمين بالشروع فى قتل شخص للجنايات فى السلام

سلاح أبيض
سلاح أبيض

أحالت نيابة السلام اليوم عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالشروع فى قتل شخص بإستخدام سلاح أبيض أثناء سرقته بالإكراه بمنطقة السلام.


وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكابهم جريمة التعدي على المجني عليه بإستخدام سلاح أبيض بهدف سرقته بالإكراه خلال سيره بأحد الشوارع النائية بمنطقة السلام.
 

كما أقروا ببيع هاتف المجني عليه لدي أحد أصدقائهم، وبأمواله قاموا بشراء مواد مخدرة.
 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام تفيد بوصول شخص به جرح نافذ وبسؤاله أقر بقيام شخصين بالتعدي عليه لسرقته وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة السلام الجنايات سلاح أبيض السلام حبس قسم شرطة السلام

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