الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة قتل مسنة لسرقتها فى المطرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلا بالسجن المؤبد فى اتهامه بقتل مسنة بغرض سرقتها بمنطقة المطرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية  إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مسنة مصابة بطعنة نافذة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو عاطل بغرض سرقته، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات المطرية السجن المؤبد

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