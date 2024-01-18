الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على 16 متهما فى قتل الطفلة بسنت

محكمة
محكمة

تنطق محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية بمنطقة بولاق الدكرور. 

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

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لسماع الشهود.. استكمال محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت اليوم

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حجز محاكمة المتهمين بإنهاء حياة "الصغيرة بسنت" فى بولاق الدكرور للحكم

وكانت الدعوى أحيلت إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة 16 متهما: «سمير ص م »، و« أنور م أ»،و«محمد خ م أ»، و«أحمد س ع ح»، و« محمد ح م»، و«أحمد ش خ»، و«شريف أ م»، و«عبد الله ب»، و«سيد ك م»، و«محمود ن م»، و« أحمد ج ه»، و«محمود خ أ»، و«محمود ع م»، و«إسماعيل م غ»، و«عبد الرحمن ج ق»، و«عبد الرحمن ج ق»، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022.

قتل الطفلة بسنت محكمة جنايات جنوب الجيزة مشاجرة بولاق الدكرور

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