حجز محاكمة المتهمين بإنهاء حياة "الصغيرة بسنت" فى بولاق الدكرور للحكم

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، بحجز محاكمة المتهمين بتهمة إنهاء حياة الصغيرة بسنت ببولاق الدكرور، لجلسة 18 يناير للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد الدين عيسى أحمد، وعمر محمد محمد أمين سر الجلسة خالد شعبان، رأفت عبد التواب، طلعت عبده حسانين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 من شهر يونيو الماضي 2022، عندما أُصيبت الصغيرة بسنت مجدي محمد، بطلق ناري أودى بحياتها على الفور، وذلك كان خلال خروجها من منزلها في منطقة بولاق الدكرور من أجل شراء الطعام، حيث تصادف ذلك مع نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين في تلك القضية والبالغ عددهم 16 شخصًا، بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح؛ وذلك كان إثر وجود خلافات سابقة بينهم، حيث أطلق المتهمون وابلًا من الأعيرة النارية تجاه بعضهم البعض إثر نشوب مشاجرة بينهم.