السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لسماع الشهود.. استكمال محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت اليوم

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية، وذلك لسماع أقوال الشهود. 

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية، رئيس وحدة المباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "بسنت"، المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها، مصابة بطلق ناري.

بإجراء التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية، وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الجناة طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية، وإعداد تقرير طبي وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة، وأمرت النيابة بتسليم جثمان الفتاة لذويها، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة.

الطفلة بسنت محكمة جنايات جنوب الجيزة مشاجرة بالأسلحة النارية المياة الغازية

مواد متعلقة

الأحكام فى أسبوع.. المشدد لمتهم بـ"خلية داعش إمبابة" وآخر فى "أحداث رمسيس"

لسماع مرافعة الدفاع.. استكمال محاكمة 43 متهمًا في خلية العجوزة غدا

محاكمة تاجر متهم بقتل صاحب مطعم في البدرشين بالجيزة غدا

لسماع الشهود.. استكمال محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت غدًا

براءة متهم من ترويج الحشيش في أبو النمرس

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة في العجوزة

اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية

الأكثر قراءة

التعليق الأول لـ البيت الأبيض على استشهاد المُصور سامر أبو دقة في غزة

مكان وموعد تشييع جثمان المخرج أحمد البدري

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا والصغرى بالقاهرة 16 درجة

وزير الإسكان يتابع تقدم أعمال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالقاهرة الجديدة

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد غد يتصدر اهتمامات الصحف

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"