الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

ارشيفية
ارشيفية

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، المنعقدة ببدر، اليوم الخميس، بحكمها في إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء المنشآت العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

والمتهمون من الأول للعاشر أيضًا الثالث والثلاثين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالًا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثين قيادات بالجماعة بمستندات مزورة، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.

متهم بتزوير أوراق جماعة إرهابية الدائرة الثانية ارهاب الانضمام لجماعة ارهابية تسفير عناصر للخارج إعادة محاكمة متهم

مواد متعلقة

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية

غدًا.. الحكم فى إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

غدا.. محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية

غدًا.. استكمال محاكمة متهم فى "اغتيال اللواء نبيل فراج"

غدًا.. استكمال إعادة محاكمة متهم فى "حريق نقطة شرطة المنيب"

الطفلة فريدة من صناديق الرئاسة بعين شمس: "انتخبت عمو السيسي" (فيديو)

مستشار لجنة انتخابية يساعد متحدي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات (صور)

لم تمنعهم إعاقتهم.. مشاركات واسعة فى الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة 6 أكتوبر بعين شمس

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

اليوم.. آخر موعد لاستقبال العروض الخاصة بمزايدة الذهب

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ارتفاع تاريخى لعيار 21.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان الاحتلال

27 شهيدًا فى رفح وخان يونس بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلى