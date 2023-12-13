الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

 

تصدر  الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار  حمادة الصاوي  المنعقدة ببدر، غدا الخميس الحكم في إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

 

كما جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء المنشآت العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

 

والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.

الدائرة الثانية ارهاب المستشار حمادة الصاوي محاكمة تزوير اوراق لتسفير عناصر للخارج المتهمين

مواد متعلقة

حبس صاحب مركز صيانة سيارات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

بأختام الجمهورية وجهات حكومية.. القبض على عصابة تزوير بالقليوبية

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير محررات رسمية في كرداسة

القبض على 12 بتهمة تزوير العملات على فيس بوك

المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة تزوير أوراق رسمية فى البدرشين

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

في مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك