السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأختام الجمهورية وجهات حكومية.. القبض على عصابة تزوير بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، القبض على شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالع مالية كبيرة، وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة ومعدات تصوير وطباعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة و4 أجهزة تستخدم فـى التزوير و254 أصل وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، و18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص. 

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهما والتحفظ على المضبوطات، وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية تزوير المحررات الرسمية ل مبالع مالية كبيرة معدات تصوير وطباعة معلومات جنائية المحررات الرسمية

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