السجن 5 سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، متهم بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية لإحدى الشركات المساهمة بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

بداية أحداث الواقعة عندما وجهت النيابة العامة للمدعو (م. ي)، تهمة تزوير في محررات رسمية، وهى عدد 4 إيصالات أمانة إيداع لصالح هيئة السلع التموينية، تفيد سداد المديونيات المستحقة على غرار الصحيح، ونسبه زورا لبنكين وبعد تقنين الإجراءات، والتحريات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.