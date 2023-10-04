الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدتان وراء تزوير المحررات الرسمية والأختام بالإسكندرية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط سيدتين بتهمة تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالإسكندرية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدتين بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد كبير من المستندات "خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة، جهاز حاسب آلى بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

بمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية المحررات الرسمية تزوير الإسكندرية الأختام الحكومية

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