الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تزوير ختم النسر.. ضبط عصابة تزييف الأختام بالقاهرة

تزوير مستندات
تزوير مستندات

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.

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إحالة عصابة تزوير أوراق ورخص السيارات بأوسيم للمحاكمة الجنائية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية، أحدهم محبوس على ذمة قضية "تزوير"- مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها وتزوير رخص التسيير الخاصة بها وإعادة بيعها بموجب عقود "مزورة" واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.

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تحقيقات اتهام سكرتير جلسة ومحامي في تزوير اسم "قاضي جنايات"

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطالمتهمين وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن جرائم الأموال العامة جهود أجهزة وزارة الداخلية تزوير المحررات الرسمية

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