الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 مطابع غير مرخصة لتقليد وطبع الكتب الدراسية بالقاهرة

مطبعة
مطبعة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بدون ترخيص، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية وتقليد المطبوعات المختلفة.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام القائمين على إدارة عدد 7 مطابع "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسمى شرطة "عين شمس - السلام أول" بالقاهرة) بتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.      

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على المطابع المشار إليها وبحوزتهم (كميات كبيرة من الكتب الدراسية لمراحل تعليمية مختلفة) وبمواجهتهم أقروابنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية كتب ومناهج دراسية حقوق الملكية السلام أول تقنين الإجراءات

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