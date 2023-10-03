وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وجاء في البرقية: "يسرني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات. إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دومًا شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، وسيظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة رايةً دائمًا عاليةً خفاقةً. حفظ الله جيش مصر الباسل وسدّد على طريق الحق خطاه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وجاء في البرقية: "يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد، أن نتقدم لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأطيب التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. ستبقى ذكرى ذلك النصر منارة تشهد للعالمين، صلابة جند مصر وحراس أمنها على مرّ السنين، وفداءهم بكل غالٍ ونفيس في سبيل رفعة الوطن ونهضته ورخاء شعبه العظيم. حفظ الله مصر الكنانة، وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيدًا من التقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير".