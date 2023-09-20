تحقيقات اتهام سكرتير جلسة ومحامي في تزوير اسم "قاضي جنايات"

كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة الكلية، في اتهام سكرتير جلسة جنايات ومحامي بتزوير حكم إعدام واستغلال التزوير في نقض الحكم عن أن المتهمين محوا اسم القاضي من الحكم.

شهادة مجري التحريات

وجاءت شهادة مجري التحريات في القضية عن أن المتهم الأول «ع. ع» ، 38 سنة، أمين سر بمحكمة استئناف القاهرة، محى اسم رئيس الدائرة في القضية رقم 6265 لسنة 2013 جنايات بولاق أبو العلا وإضافة أسم آخر بالاتفاق مع المتهم الثاني «م. ع»، محامي، لحصول الآخير على حكمًا بقبول الطعن بالنقض المقدم منه في القضية وذلك لتغيير الهيئة مصدرة الحكم عن الهيئة التي استمعت للمرافعة.

وأضاف بقيام المتهم الأول بتزوير التوقيع الثابت بالصفحة الأولى من حيثيات الحكم والمنسوب صدوره إلى المستشار حسني الضبع، رئيس الدائرة.

أمر إحالة المتهم

كان جاء في نص أمر إحالة المحامي محمد فرحات، وأمين سر في تزوير اسم قاضي في حكم إعدام متهم واستغلاله للتزوير في قبول مذكرة النقض على الحكم.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 2001 لسنة 58 لسنة 2019، أن النيابة العامة تتهم «ع. ع» ، 38 سنة، أمين سر بمحكمة استئناف القاهرة، محمد عبد الغني فرحات، محامي ، بانهما ارتكبا تزويرًا في محررين رسميين بطريقتي الإضافة والمحو بأن محى أسم عضو يمين الدائرة في الصفحة الرابعة عشر من محضر الجلسة الخاص بالقضية رقم 6265 لسنة 2016 جنايات قسم بولاق أبو العلا، الصادر بشأنها حكم إعدام للمتهم.

وأضاف بدلًا منه أسم ممثل النيابة العامة حال كونه مختصًا بذلك وزور التوقيع الخاص برئيس الدائرة على الصفحة الأولى من الحكم في تلك القضية وذلك بقصد استعماله وزور من أجله حتى يتسنى للمتهم الثاني الطعن بالنقض في الحكم الصادر في تلك القضية.

وبصفته موظف عموميًا أضرا عمدًا بمصالح الجهة التي يعمل بها بمحكمة استئناف القاهرة ومصالح المتعاملين معها بتزويره المحررين الرسميين فقبل الطعن بالنقض المقدم من المتهم الثاني في القضية، وربح الغير بمنفعه وهي قبول الحكم فقبل الطعن بالنقض المقدم من المتهم الثاني في القضية.

واشترك المتهم الثاني بطريق الاتفاق مع الأول في تزوير محضر الجلسة محل الاتخام الأول بأن اتفق معه على محو اسم رئيس الدائرة بالمحضر وإضافة أسم ممثل النيابة العامة بدلًا منه حتى تمكن من الطعن في الحكم الصادر في تلك القضية بالنقض.